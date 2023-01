Gazprom com queda de 45,5% nas exportações em 2022

**As exportações de gás da Gazprom para fora dos países da antiga União Soviética,**em especial a Europa,caíram 45,5% em 2022, .

Segundo um comunicado do presidente executivo da estatal russa, Alexei Miller, no ano passado, fortemente marcado com o início da guerra na Ucrânia, o grupo exportou 100 900 milhões de metros cúbicos de gás para países "longínquos", um termo que não inclui as antigas repúblicas soviéticas.

Em 2021, a Gazprom exportou mais de 185 100 milhões de metros cúbicos para estes mesmos países.

A gigante estatal russa de energia cortou, drasticamente, a entrega de hidrocarbonetos para a União Europeia após a imposição de sanções económicas pelo Ocidente contra a Rússia, após a invasão da Ucrânia, no dia 24 de fevereiro de 2022.

A Gazprom divulgou, ainda, que em contrapartida as exportações de gás para a China têm vindo a aumentar.