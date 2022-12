Estado da União: o acordo para limitar o preço do gás

A poucos dias do final do ano, os ministros da Energia da União Europeia chegaram a um acordo para limitar os preços excessivos do gás, após meses de debate sobre a implementação ou não de um teto para as importações na Europa.

Os países que queriam impor um limite ao preço do gás, incluindo Bélgica, Itália, Espanha e Grécia, colocaram a necessidade de reduzir as faturas de energia para cidadãos e empresas no centro da sua argumentação, numa altura em que as pessoas se debatem com uma inflação alta, que vai afetar o Natal de muitos.

Estes são alguns dos temas em destaque nesta edição do Estado do União. Outro assunto em foco é o escândalo de corrupção no Parlamento Europeu, que levou à detenção nomeadamente da ex-vice-presidente da instituição, Eva Kaili. Para analisar este caso, a jornalista Efi Koutsokosta convidou Michiel Van Hulten, diretor da Transparência Internacional na União Europeia.

"É um escândalo de proporções épicas. Durante todo o tempo que passei em Bruxelas, nunca vi nada parecido, nem em termos das quantias supostamente envolvidas, nem quanto ao número de pessoas envolvidas neste caso. Acho que é um caso realmente sem precedentes", vincou Van Hulten, que critica a falta de controlo nas instituições europeias.

(veja a entrevista na íntegra no vídeo)