Venezuela e Colômbia reabrem última fronteira

Venezuelanos e colombianos celebraram este domingo a reabertura da ponte Tienditas, que liga os territórios dos dois países, entre as cidades de Ureña e Cucuta.

A Venezuela e a Colômbia concluiram assim a reabertura das fronteiras comuns, estipulada no restabelecimento em 2022 das relações diplomáticas quebradas três anos antes por divergências políticas, depois de Bogotá ter contestado a reeleição do presidente venezuelano Nicolas Maduro.

O homólogo colombiano de esquerda Gustavo Petro assumiu o poder no verão passado com o desejo de normalizar relações com o país vizinho.