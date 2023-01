Atentado provoca 20 mortes em Cabul

O grupo Estado Islâmico reivindicou o atentado desta quarta-feira junto ao Ministério dos Negócios Estrangeiros do Afeganistão, em Cabul. De acordo com os talibãs, o ataque foi levado a cabo por um bombista suicida, que tentou entrar no edifício sem sucesso, ainda assim, provocou mais de duas dezenas de mortes.

A ONG italiana Emergency diz ainda que mais de quarenta pessoas tiveram de receber assistência hospitalar.

Apesar do reforço da segurança promovido pelo regime talibã, trata-se do segundo grande atentado na capital do Afeganistão desde o início do ano.