Agricultura aeroponica em Cabo Verde

Em 2020, durante algumas pesquisas que fez no confinamento imposto pela pandemia de Covid-19, Hélder Silva descobriu a aeroponia. Pareceu-lhe que esta técnica de cultivo era ideal para o seu país natal, Cabo Verde, e introduziu a aeroponia no arquipélago.

"Vi só duas frases que me chamaram muito a atenção, que foram agricultura com menos 90% de água e com menos 90% de solo. Logo, eu, sendo um cabo-verdiano, disse: 'Isto deve ser petróleo ou ouro de Cabo Verde, porque é precisamente o que não temos'", diz Hélder Silva.

A aeroponia é um sistema de cultivo em que as raízes ficam suspensas no ar dentro de um depósito ou tubo e são constantemente pulverizadas com uma solução de nutrientes e água.

"É tão simples, tão fácil, porque semeia-se sentado, planta-se sentado, espera-se e colhe-se. Não há enxada, não há estrume, não há buracos, não há trabalhar no solo", realça Hélder Silva.

A primeira plantação na quinta de Hélder Silva aconteceu em outubro passado. Desde então o agora agricultor já colheu um pouco de tudo: “Em dois meses, Cabo Verde não necessita importar nenhum legume ou verdura, porque aqui produz-se todo o tipo de vegetal, menos tubérculos".

Hélder Silva realça que a produção é três vezes mais rápida do que o normal e que a sua exploração tem um custo mensal de 60 mil escudos, o equivalente a 544 euros.