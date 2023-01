A primeira-ministra da Nova Zelândia anunciou a demissão. Jacinda Adern deverá abandonar o cargo até ao início de fevereiro e anunciou a realização de eleições para o próximo dia 14 de Outubro. Ao comunicar esta decisão, mostrou-se emocionada.

A governante anunciou que "não iria procurar uma reeleição e que o seu mandato como primeira-ministra terminará o mais tardar a 7 de fevereiro".

Adern revelou que este tem sido "o ano e meio mais gratificante da sua vida, mas que também tem tido os seus desafios". A primeira-ministra disse também saber o que este trabalho exige e referiu já não ter energia suficiente ‘no depósito’ para lhe fazer justiça.

Sei que já não tenho essa energia a mais no 'depósito' para fazer justiça ao trabalho. Jacinda Ardern Primeira-ministra da Nova Zelândia

A liderança da governante neozelandesa impressionou muitos, quer a nível interno, quer a nível global.

Ardern assumiu funções, como chefe do executivo, a 26 de outubro de 2017 e esteve à frente do país durante a pandemia de Covid-19 e ainda durante o pior ataque terrorista ocorrido em solo neozelandês. A líder do governo disse que gostaria de ser recordada como alguém que tentou sempre ser gentil com os outros.