Neve provoca o caos na Alemanha e na Croácia

O centro da Europa está coberto de neve. Há muito que os europeus não experimentavam um inverno tão rigoroso como este.

Um anticiclone localizado no norte do continente tem transportado uma massa de ar frio que se estende em crista até ao Oceano Atlântico.

Com as temperaturas mínimas a descerem para os -6° Celsius, a neve tem sido uma constante em vários países de leste e vem-se alastrado agora para oeste.

A Alemanha, por exemplo, tem registado fortes nevões, com a neve a atingir os 20 centímetros. No sudeste do país, várias autoestradas no estado do Sarre tiveram de ser cortadas após terem sido registados vários acidentes.

Situação idêntica é aquela que se regista na Croácia.

Com o manto de neve a atingir os 20-30 centímetros, várias estradas e autoestradas tiveram de ser encerradas, como por exemplo aquela que liga a capital, Zagrebe, a Rijeka.

No condado de Sisak-Moslavina as chuvas dos últimos dias deram tréguas e as águas dos rios começaram a baixar, de acordo com as autoridades locais.