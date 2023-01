Neve e mau tempo põem Europa em alerta

Espanha

Com a onda de frio, a neve cobre grandes partes da Europa, até zonas menos habituadas a esta paisagem, como a ilha de Maiorca, nas Baleares, onde as baías ficaram cobertas de branco. As quedas de neve desta segunda-feira foram as maiores dos últimos cinco anos na ilha. Os serviços meteorológicos preveem pelo menos 10 centímetros de neve abaixo dos 500 metros de altitude para os próximos dias.

Itália

Várias regiões estão em alerta de condições extremas, com temperaturas muito baixas, fortes quedas de neve e ventos fortes. As regiões de Marche e Emilia Romagna são as mais afetadas e estão ambas com aviso laranja. Em Senigallia, na região de Marche, várias árvores foram derrubadas pelo vento.

Eslovénia

Uma tempestade de neve obrigou ao corte de uma autoestrada importante e deixou partes do país temporariamente sem eletricidade.

Croácia

A neve deixou várias estradas intransitáveis, sobretudo junto à costa do Adriático e nas zonas montanhosas. Várias ilhas ficaram cortadas do continente por os barcos não poderem circular.

Áustria

Mas a situação mais grave vive-se na Áustria, mais propriamente na região da Caríntia, onde as fortes quedas de neve deixaram cerca de 5000 lares sem eletricidade. os nevões estiveram na causa de vários fechos de estradas e de escolas. Cerca de 250 unidades de bombeiros foram obrigadas a intervir em incidentes relacionados com a neve.