Frio e neve atingem Europa

Depressão Fien e anticiclone dos Açores empurram frente polar para a Europa. Temperaturas descem para valores negativos e neve cobre o continente

A Península Ibérica está a ser afetada por uma frente polar trazida pela Depressão Fien, em conjunto com o anticiclone dos Açores.

As autoridades de Portugal e Espanha colocaram em alerta as regiões costeiras, devido a um temporal marítimo. Mais para o interior, prevê-se uma queda das temperaturas para valores negativos na madrugada de quarta-feira e mais queda de neve.

O frio estende-se mais para leste, com França, Irlanda e Reino Unido a cobrirem-se de branco.

A neve e o gelo vêm logo depois do continente europeu registar temperaturas elevadas, para a época.

A Finlândia, por exemplo, tem de lidar com inundações generalizadas relacionadas com o derretimento da neve, conjugado com fortes chuvas...