Petr Pavel derrota Andrej Babiš e será o novo Presidente checo

Petr Pavel sucede a Miloš Zeman como chefe de Estado da Chéquia. O antigo militar impôs-se na segunda volta das presidenciais ao antigo primeiro-ministro, Andrej Babiš. Com 95% dos votos apurados, Pavel recolhia 57,56% das preferências.

Babiš já admitiu a derrota e pediu aos apoiantes calma perante o resultado adverso.

O novo chefe de Estado tomará posse a 9 de março. Agradeceu a todos os eleitores que foram votar (estima-se uma abstenção abaixo dos 30%, naquela que será a maior taxa de participação em presidenciais na história da República Checa) e sublinhou que se tratava de uma vitória da verdade e da humildade.

Com a eleição de Petr Pavel, a Chéquia passará a ter um Presidente claramente virado para o Ocidente. O contraste com o antecessor é total, o novo chefe de Estado apoia a entrada no Euro, ajuda militar à Ucrânia e a legalização do casamento entre pessoas do mesmo sexo.