Cimeira histórica de Kiev analisada por especialistas

A visita de Ursula von der Leyen e da elite política europeia à Ucrânia representa um marco histórico nas relações entre Bruxelas e Kiev. O namoro entre União Europeia e a Ucrânia é sério e o casamento foi uma vontade assumida por ambos para o futuro, mais ou menos longínquo.

A Euronews esteve à conversa com Camille Grand, Conselheiro Europeu para as Relações Externas, e Ian Lesser, vice-presidente do grupo de reflexão German Marshall Fund of the United States, para conhecer o impacto desta cimeira inédita.