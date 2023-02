Cimeira UE-Ucrânia: acompanhe os desenvolvimentos em direto

Em Kiev, tomam-se decisões para toda a União Europeia. A cimeira desta sexta-feira irá formalizar os próximos apoios à Ucrânia e, sobretudo, responder à pretensão de adesão do país ao bloco europeu.

Ursula von der Leyen, a presidente da Comissão Europeia, chegou a Kiev esta quinta-feira, juntamente com o chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell e vários comissários. A deslocação em si é já uma forte manifestação do empenho de Bruxelas em fazer face a Moscovo, mesmo sendo a quarta vez que o faz desde a invasão russa.

Volodymyr Zelenskyy, o presidente ucraniano, considera que o país pode começar, já em 2023, as conversações com vista à entrada na UE, na sequência do avanço da candidatura oficial em junho do ano passado. O objetivo, demasiado ambicioso para alguns, seria aceder em 2026.

Von der Leyen pretende implementar mais sanções contra a Rússia a partir de 24 de fevereiro, quando se assinala o primeiro aniversário da invasão.