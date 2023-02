Líderes europeus reunidos com Zelenskyy em cimeira histórica

11:03

Volodymyr Zelenskyy, o presidente ucraniano, considera que o país pode começar, já em 2023, as conversações com vista à entrada na UE, na sequência do avanço da candidatura oficial em junho do ano passado. O objetivo, demasiado ambicioso para alguns, seria aceder em 2026.

Von der Leyen pretende implementar mais sanções contra a Rússia a partir de 24 de fevereiro, quando se assinala o primeiro aniversário da invasão. Segundo a Comissão Europeia, as medidas já tomadas fizeram a economia russa "recuar uma geração". Para Serguei Lavrov, ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Von der Leyen pretende aniquilar a Rússia, chegando a compará-la aos líderes nazis.

O porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, declarou que Moscovo vai utilizar todos os seus recursos para responder à altura dos novos fornecimentos ocidentais de armas a Kiev.

A posição da Alemanha

Berlim afirma que pretende enviar mais tanques Leopard1, juntamente com os 14 Leopard2 já acordados na semana passada, escreveu esta sexta-feira o Süddeutsche Zeitung.

O problema nesta operação será a falta de munições para os modelos de tipo 1, uma vez que provêm de países como o Brasil, que recusam participar no envio de material bélico para a Ucrânia.