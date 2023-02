Taxa de natalidade cai a pique na Polónia: Saiba porquê

Mais um turno tranquilo para Ewa Dadalska, chefe de uma maternidade na cidade polaca de Wołomin, perto de Varsóvia.

A taxa de natalidade na Polónia diminuiu 40% nos últimos 30 anos, com as mulheres a terem agora uma média de 1,4 filhos.

Ewa mostra-nos os quartos pós-parto desertos: "Há apenas cinco anos, teria sido impensável ter estes quartos vazios. Neste momento, quase todos os dias, estas camas ficam vazias esperam por potenciais mães".

A história por detrás deste fenómeno é complexa. Fatores como a incerteza económica, a falta de segurança no emprego e a mudança de atitudes sociais significam que mais mulheres estão a optar por não ter filhos.

Lei do aborto tem influência

Outros relacionam a queda da taxa de natalidade com as leis restritivas do aborto na Polónia. Desde 2021, o aborto só é permitido em casos de violação ou incesto, ou quando a vida da mãe está em perigo.

Agnieszka Szpila é uma escritora e ativista com duas crianças gravemente deficientes: "As mulheres têm muito medo de ficarem presas na minha situação. A única pessoa com quem uma criança (deficiente) pode contar é a mãe. Nem a sociedade, nem o país, nem o sistema", conta.

"Até as minhas filhas terem 18 anos, têm escola. Mas depois acaba. Ficarão comigo até ao fim das suas vidas. Não posso viver a minha vida da maneira que imaginei".

O governo polaco está a financiar programas para aumentar a taxa de natalidade, tais como o esquema de prestações infantis "Família 500+", mas estes não têm sido muito eficazes.

A acrescentar a este problema está a política de imigração rigorosa do país. Em países como Espanha e Portugal a taxa de natalidade é igualmente baixa, mas os migrantes estão a preencher o fosso demográfico.

Para alguns, a queda da taxa de natalidade é um sinal positivo, pois sugere que as mulheres têm a liberdade de rejeitar as expectativas em torno da maternidade. Uma baixa taxa de natalidade anda frequentemente de mãos dadas com um PIB mais elevado e níveis de educação mais elevados.

Dito isto, a Polónia é uma nação que envelhece rapidamente e muitos temem o futuro.