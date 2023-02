Número de mortos nos terramotos ultrapassa 21.700

São cada vez menos, mas ainda há momentos de esperança para os socorristas que procuram as vítimas dos terramotos na Turquia e na Síria

Depois de 88 horas debaixo dos escombros, um rapaz foi resgatado vivo, esta quinta-feira, na província turca de Hatay. Passado pouco tempo, o pai também foi salvo.

Em Antakya, três pessoas foram resgatadas 90 horas depois do sismo. Esta cidade do sudeste da Turquia foi uma das áreas mais atingidas pelo terramoto de segunda-feira.

As buscas também continuam na Síria. As Nações Unidas enviaram 23 milhões de euros para ajudar o país devastado pela guerra. Milhares de famílias passaram as últimas noites com temperaturas negativas em carros e tendas improvisadas.

Secretário-geral da ONU pede ajuda

O secretário-geral da ONU pede mais apoio para a Síria. António Guterres revelou que o primeiro "comboio humanitário" das Nações Unidas atravessou o norte do país através de Bab al-Hawa. "São seis camiões que transportam abrigos e outros materiais de socorro desesperadamente necessários. Mais ajuda está a caminho, mas muito mais, muito mais é necessário", alertou Guterres.

Da Grécia partiram 80 toneladas de ajuda humanitária com destino a Adana, no sul da Turquia.

A Organização Mundial de Saúde está a enviar kits de emergência e equipamento médico para os dois países atingidos pelo terramoto.