Quinto dia de greve contra a reforma do sistema de pensões em França

Tem sido sem quartel, a batalha entre os sindicatos franceses e o governo em torno do projeto de reforma do sistema de pensões. Dezenas de milhares de pessoas desfilaram em todo o país, num quinto dia de protesto contra os planos para aumentar a idade da reforma para os 64 anos. Se nalguns locais os números foram reduzidos em comparação com as greves anteriores, os sindicatos dizem que mais de um milhão de pessoas participaram em todo o país.

Disse François Hommeril, secretário-geral do sindicato CFE-CGC: "Estamos a enviar uma forte mensagem àqueles que nos governam em Paris, com os quais trabalhamos diariamente: Tenham cuidado com o que fazem, porque tem consequências longe de onde tomam as decisões".

Em Paris, a situação degenerou pontualmente em violência: um pequeno número de estudantes danificou bens e entrou em conflito com a polícia.

Enquanto o debate decorre no parlamento, o desafio para os sindicatos é manter um nível elevado de oposição pública às propostas do governo. Foi perante a resistência popular generalizada que as tentativas anteriores de reforma se afundaram.