Turquia: Resgates de sobreviventes dez dias depois dos sismos

Milagres como o resgate de uma mulher em Kahramanmaras estão a tornar-se cada vez mais raros. Após 258 horas sob os escombros, ela foi finalmente encontrada e retirada viva.

Na mesma cidade, uma jovem de 17 anos esteve soterrada 248 horas.

Após os primeiros cuidados no hospital local, Aleyna Olmez foi transferida para um hospital em Ancara para recuperar a recuperação traumática.

A jovem disse aos repórteres que estava bem e tentou passar o tempo, distraindo-se. "Eu não tinha nada comigo", disse.

Teme-se que ainda haja milhares de vítimas por descobrir.

A agência de gestão de catástrofes da Turquia, AFAD, reviu, esta quinta-feira, o número de mortos do país para 36.187. Isto elevou o número total de mortos comunicados pela Turquia e Síria para 39.875. Mais de 108.000 pessoas ficaram feridas.

A ONU prometeu um pacote de ajuda de mil milhões de dólares à Turquia.

O porta-voz da ONU, Stephen Dujarric, afirmou: "O secretário-geral disse que a Turquia é o lar do maior número de refugiados no mundo e tem demonstrado uma enorme generosidade para com os seus vizinhos sírios durante anos. Agora é tempo de o mundo apoiar o povo de Turquia - tal como eles se solidarizaram com outros que procuravam assistência".

Nas cidades afetadas, as gruas estão a trabalhar para derrubar os edifícios destruídos, e os planos de reconstrução já começaram em cidades como a Gaziantep.

O governo turco prendeu mais de uma centena de promotores imobiliários e construtores por alegadas irregularidades na construção de muitos dos edifícios desmoronados. Até agora, nenhum político foi detido.