Londres e Belfast mais próximos de um acordo

As negociações entre Londres e Belfast sobre o Protocolo da Irlanda do Norte avançam, mas ainda há um longo caminho a percorrer.

Os mais relutantes, os unionistas, permanecem por enquanto à mesa das negociações. "As decisões que serão tomadas pelo primeiro-ministro e pela Comissão Europeia ou condenarão a Irlanda do Norte a uma maior divisão ou abrirão caminho para a cura e a restauração das instituições políticas", afirmou Jeffrey Donaldson, líder do DUP.

O Sinn Fein disse que deve ser alcançado um acordo o mais rapidamente possível, enquanto o primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, quer que as peças se encaixem. "O desafio a que me propus foi protegermos o lugar da Irlanda do Norte no nosso mercado interno, protegermos o acordo de Sexta-Feira Santa, resolvermos os problemas práticos que o protocolo está a causar às famílias e às empresas", vincou Sunak.

Há meses que Londres e Bruxelas negoceiam um acordo sobre o protocolo.