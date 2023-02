"A Ucrânia nunca será uma vitória para a Rússia", palavras do presidente dos EUA no Castelo de Varsóvia. Joe Biden deslocou-se à Polónia, pela segunda vez desde o início da invasão russa da Ucrânia.

Na capital polaca teceu elogios aos governantes, atuais e anteriores, do país e ao povo polaco pela forma como receberam e "abraçaram" os refugiados, fugidos do país vizinho, enquantos os tanques russos punham em causa a integridade territorial da Ucrânia.

Biden aproveitou para ressalvar a "força" e a "resistência" do Presidente Volodymyr Zelensky e do seu povo que continuam a bater-se pela "soberania" do seu país, pela sua "liberdade".

"Há um ano, o mundo estava a preparar-se para a queda de Kiev. Bem, acabo de vir de uma visita a Kiev e posso dizer que Kiev está forte. Kiev está orgulhosa, grande e, mais importante, está livre". Joe Biden Presidente dos EUA

Para o chefe de Estado norte-americano quando a Rússia invadiu a Ucrânia não foi só Kiev que foi posto à prova, foi o mundo inteiro: "a Europa foi posta à prova. Os EUA foram postos à prova. A NATO foi posta à prova".

Falando aos "autocratas", como se se dirigisse, diretamente, a Vladimir Putin, o Presidente russo, Biden afirmou que "eles só compreendem uma palavra: Não, não. Não, não, não me tirarão o meu país". Não, não me tirarão a liberdade. Não, não tirarão o meu futuro", acrescentando que o apoio dos EUA e dos seus aliados à Ucrânia continua "inabalável".