Pelo menos 32 pessoas morreram e 85 ficaram feridas após a colisão de comboios perto da cidade de Tempe, no centro da Grécia. Mais de 50 pessoas necessitaram de assistência hospitalar e pelo menos 25 estão em estado grave.

Uma das composições era um comboio de passageiros que fazia a ligação de Atenas, no sul do país, a Salónica, no norte. A outra era um comboio de mercadorias que circulava entre Salónica e Larissa, no centro.

O processo de desencarceramento está em curso, sobretudo nas duas primeiras carruagens do comboio de passageiros, que capotaram, e o balanço de vítimas pode agravar-se.

Os passageiros resgatados sem necessidade de assistência hospitalar estão a ser transportados de autocarro para Salónica

A colisão dos comboios ocorreu pouco antes da meia-noite e causou ainda um incêndio na zona. O fogo já foi extinto e os trabalhos concentram-se agora no desencarceramento dos comboios e na investigação das causas da colisão.

Um total de 150 bombeiros e 40 ambulâncias foram mobilizados para o local pelo Centro Nacional de Emergência. Estão também a ajudar cerca de três dezenas de agentes da polícia com 15 veículos.

[Em atualização]