O primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, expressou otimismo relativamente ao novo acordo assinado com a União Europeia e cujo objetivo é a resolução dos conflitos comerciais entre o Reino Unido e o bloco europeu.

Poucas horas depois da assinatura, Sunak deslocou-se à província britânica para explicar as vantagens do acordo a todos aqueles afetados.

"Estou muito satisfeito porque na segunda-feira conseguimos um desenvolvimento decisivo nas negociações com a UE. A Irlanda do Norte fica numa situação única no mundo, no continente europeu, tendo acesso exclusivo não apenas ao mercado interno do Reino Unido, o quinto maior do mundo; mas igualmente ao mercado único da União Europeia”, defendeu o primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak.

Por enquanto a reação ao novo acordo tem sido positiva mas a aprovação do DUP, um dos partidos que integra a assembleia da Irlanda do Norte permanece um factor crucial.

“Trata-se de um enorme avanço. Isto reflecte uma melhoria significativa das relações entre o Reino Unido e a União Europeia. É um triunfo pessoal para Rishi Sunak. É um triunfo também para a Presidente da Comissão Europeia. E resta apenas obstáculo, que é o Partido Democrático Unionista na Irlanda do Norte. Eles poderiam transformar uma vitória em derrota se dissessem não a este acordo”, afirma Jonathan Tonge, professor de Política na Universidade de Liverpool.

Para empresas locais com este centro de jardinagem, trata-se mais de uma questão de economia do que de política.

"Estamos muito, muito otimistas quanto a esta nova oferta. Ainda ninguém conhece os pormenores.

Mas parece ser um grande alívio. E pensamos sinceramente que poderia ser uma grande mudança o facto de, de repente, podermos voltar a obter plantas de Inglaterra, e que poderia acelerar as entregas provenientes do continente", diz Aln Mercer, gerente de um centro de jardinagem na Irlanda do Norte.

Há um ano que o partido DUP se recusa a integrar o executivo de Belfast em protesto contra o antigo acordo comercial estabelecido pelo governo do anterior primeiro-ministro Boris Johnson.

O apoio ao novo acordo poderá mudar muitas coisas para os habitantes da província britânica.