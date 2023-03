Emissões de CO2 bateram recordes em 2022

As emissões de carbono atingiram um recorde em 2022, de acordo com a Agência Internacional de Energia. O C02, que é um dos principais motores das alterações climáticas, aumentou 0,9 %

Os países que voltaram ao carvão para produzir eletricidade foram uma das principais causas do aumento, que ocorreu após a invasão russa da Ucrânia ter feito disparar os preços do petróleo e do gás.

A Agência Internacional de Energia, (AIE) diz que o relançamento das viagens aéreas após a flexibilização das restrições pandémicas foi outro fator a influenciar esta subida.

No entanto, segundo a AIE, apesar do recorde, o aumento foi inferior ao esperado. Uma maior utilização de energias renováveis, veículos elétricos e bombas de calor em conjunto ajudou a evitar 550 mega toneladas adicionais de emissões de dióxido de carbono, disse a agência.

Os dados revelam que as comunidades de todo o mundo emitiram mais dióxido de carbono em 2022 do que em qualquer outro ano desde que começaram os registos, em 1900, resultado. Foram 36,8 giga toneladas; o equivalente a 10 mil porta-aviões carregados, segundo a NASA.

O dióxido de carbono é libertado quando combustíveis fósseis tais como petróleo, carvão ou gás natural são queimados para alimentar carros, aviões, casas e fábricas. Quando o gás entra na atmosfera, prende o calor e contribui para o aquecimento do clima.

Os fenómenos climáticos extremos intensificaram-se no ano passado, com as emissões de dióxido de carbono: As secas reduziram a quantidade de água disponível para a energia hidroelétrica, o que aumentou a necessidade de queimar combustíveis fósseis. E as ondas de calor impulsionaram a procura de eletricidade.

O relatório de quinta-feira foi descrito como "**desconcertante"**pelos cientistas climáticos, que advertem que os utilizadores de energia em todo o mundo devem reduzir drasticamente as emissões para retardar as consequências terríveis do aquecimento global.

"Qualquer crescimento das emissões - mesmo 1% - é um fracasso", disse Rob Jackson, professor de ciência do sistema terrestre na Universidade de Stanford e presidente do Global Carbon Project, um grupo internacional. "Não podemos permitir-nos o crescimento. Não nos podemos dar ao luxo de Stasis. É um corte ou um caos para o planeta". Qualquer ano com maiores emissões de carvão é um ano mau para a nossa saúde e para a Terra".

As emissões de dióxido de carbono do carvão cresceram 1,6% no ano passado. Muitas comunidades, principalmente na Ásia, passaram do gás natural para o carvão para evitar os preços elevados do gás natural que foram agravados pela invasão russa da Ucrânia, disse a AIE.

E com o aumento do tráfego aéreo mundial, as emissões de dióxido de carbono resultantes da queima de petróleo cresceram 2,5%, com cerca de metade do aumento resultante do setor da aviação.

As emissões globais aumentaram na maioria dos anos desde 1900 e aceleraram com o tempo, de acordo com dados da AIE. Uma exceção foi o ano pandémico de 2020, em que as viagens quase estagnaram.

Medidas pandémicas rigorosas e um fraco crescimento económico na China também reduziram a produção, ajudando a limitar as emissões globais em geral. E na Europa, disse a AIE, a produção de eletricidade a partir da energia eólica e solar excedeu pela primeira vez a do gás ou da energia nuclear.

"Sem energia limpa, o crescimento das emissões de CO2 teria sido quase três vezes mais elevado", disse Fatih Birol, o diretor executivo da AIE, numa declaração.

"Contudo, ainda vemos as emissões crescerem a partir dos combustíveis fósseis, dificultando os esforços para cumprir as metas climáticas mundiais. As empresas internacionais e nacionais de combustíveis fósseis estão a obter receitas recorde e precisam de assumir a sua quota-parte de responsabilidade, de acordo com as suas promessas públicas de cumprir os objetivos climáticos".

Embora as emissões continuem a crescer a níveis preocupantes, uma inversão que ajudaria a atingir os objetivos climáticos a que as nações se comprometeram continua a ser possível, disse John Sterman, director do Massachusetts Institute of Technology Sloan Sustainability Initiative.

As nações devem subsidiar as energias renováveis, melhorar a eficiência energética, eletrificar a indústria e os transportes, estabelecer um preço elevado para as emissões de carbono, reduzir a desflorestação, plantar árvores e livrar o sistema do carvão, argumentou Sterman.