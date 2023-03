Nona semana de protestos em Israel

Em Israel, é a nona semana consecutiva de protestos contra o plano de Benjamin Netanyahu para reformular o sistema jurídico do país.

Neste sábado, milhares de pessoas encheram as ruas das principais cidades israelitas. Draw Beerm participou na manifestação e sublinhou que o objetivo é "lutar pelo que está certo". “Tem de haver uma constituição e um sistema judicial estável e duradoura que necessita de algumas alterações. Mas não tão impulsivas como estas que a direita louca que raptou a democracia quer que sejam”, defendeu.

Na quarta-feira, depois de uma manifestação semelhante, em Tel Aviv, a polícia usou granadas atordoantes e canhões de água num raro uso de força que levou a cerca de 39 detenções e 11 feridos.

A reforma judicial é uma das bases da da aliança de Netanyahu com partidos ultraortodoxos e de extrema-direita que tomou posse em dezembro. O primeiro-ministro considera que esta revisão é a chave para restaurar o equilíbrio entre os ramos do governo, num sistema que, dá aos juízes demasiado poder.

Possíveis vantagens para Netanyahu

A legislação dará mais peso ao governo no comité que seleciona os juízes, e tira o poder do Supremo Tribunal de derrubar emendas às chamadas Leis Básicas, a “quase-constituição” de Israel.

Outro elemento das reformas dará ao Parlamento de 120 membros o poder de anular as decisões do Supremo Tribunal com uma maioria simples de 61 votos.

Os analistas dizem que esta cláusula poderá permitir aos legisladores defender anulações das acusações de corrupção em que Netanyahu está a ser julgado, caso o Parlamento vote para o absolver e o Supremo Tribunal decida contra ela.

Netanyahu nega as acusações de suborno, fraude e quebra de confiança, e rejeita qualquer ligação entre as reformas e o seu próprio processo judicial.