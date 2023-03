"Dia de resistência contra a ditadura”. Este é nome dado pelos manifestantes à mobilização que teve lugar esta quinta-feira, em Israel.

Dezenas de milhares de pessoas tomaram novamente as ruas nas principais cidades do país para protestar contra a reforma judicial impulsionada pelo governo de Benjamin Netanyahu.

Em Tel Aviv, a estrada principal que conduz à área de partidas do Aeroporto foi bloqueada, antes de uma viagem oficial do primeiro-ministro a Itália.

Os protestos em massa em Israel contra a reforma judicial estão a espalhar-se todas as semanas por novos setores da sociedade e incluem agora figuras importantes da cultura, da economia, do poder judicial e mesmo do exército.

O que começou como manifestações isoladas em Tel Aviv transformou-se num movimento de protesto maciço.

A reforma judicial anunciada pelo primeiro-ministro procura conceder mais força ao poder executivo em detrimento do poder judicial, cuja independência seria profundamente enfraquecida, minando o papel de supervisão do Supremo Tribunal.