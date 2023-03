União Europeia procura reforçar cooperação transatlântica

Ursula von der Leyen pede "apoio militar e económico inabalável" para a Ucrânia. Recado entrege em Otava, uma das etapas do périplo da presidente da Comissão Europeia no continente americano. Uma visita para criar novas pontes de cooperação, da energia, à defesa do Direito Internacional.

"O Canadá e a União Europeia defenderão a Carta das Nações Unidas. Defenderemos que a Ucrânia seja dona do seu futuro". Não há nada sobre a Ucrânia, sem a Ucrânia. E continuaremos a apoiar a Ucrânia durante o tempo que for necessário," disse a presidente da Comissão Europeia no parlamento do Canadá.

Von der Leyen sabe que o tempo dita novas regras comerciais. Nos últimos meses Bruxelas quis acabar com a dependência energética de Moscovo. A produção de energia renovável em espaço europeu passou a ser prioridade, sabendo-se que tal exige acesso a mais minerais e matérias-primas raras como o lítio - que o Canadá já explora.

Ursula von der Leyen é clara no diagnóstico: "a China produz 98% dos fornecimentos da Europa de terras raras e a Europa precisa de reduzir o risco desta dependência. E esta é, evidentemente, a razão imediata pela qual a Europa procura trabalhar em conjunto com parceiros de confiança, e os parceiros de confiança são, antes de mais, o Canadá."

O Canadá é o país do hemisfério norte com as maiores reservas de lítio. Tem também um solo rico em minerais raros. Em Janeiro, Von der Leyen lançou a ideia de um "Clube de Matérias-Primas Essenciais". Um tema que deve ser central também nas conversas com o presidente dos Estados Unidos. A presidente da Comissão Europeia encontra-se com Joe Biden na sexta-feira.