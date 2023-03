Fim da lei dos "agentes estrangeiros" não trava protestos na Geórgia

De nada serviu ao governo da Geórgia ter retirado o polémico projeto de lei dos "agentes estrangeiros" e libertado os manifestantes detidos nos últimos dias. Os protestos voltaram a tomar conta das ruas de Tbilissi esta quinta-feira e pela terceira noite consecutiva, a oposição concentrou-se à porta do Parlamento.

A presidente do país, Salome Zurabishvili, pede respeito pelo Estado de Direito:

"Se somos um país democrático, o governo e o parlamento não poderiam ter ignorado a voz e a vontade do povo".

A chefe de Estado já tinha prometido vetar a polémica lei, decalcada da legislação russa, que obriga a declararem-se como "agentes estrangeiros", organizações e meios de comunicação que recebam de 20% de financiamento do estrangeiro.

O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, advertiu que a adoção da chamada lei do agente estrangeiro "não era compatível com o caminho da UE".