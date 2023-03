Parlamento da Geórgia chumba lei dos "Agentes Estrangeiros"

O parlamento da Geórgia chumbou o controverso projeto de lei sobre “agentes estrangeiros” que tinha como alvo meios de comunicação social e organizações não-governamentais.

A proposta, apresentada pelo partido do governo, em maioria no parlamento, previa considerar “agentes estrangeiros” todas as organizações com mais de 20% do financiamento proveniente de fora do país.

Mas ainda esta semana, milhares de pessoas saíram em protesto contra a medida criticando-a um decalque das políticas russas. Também Bruxelas condenou o projeto de lei por ser incompatível com os valores da União Europeia, numa altura em que a Geórgia procura aderir ao bloco comunitário.