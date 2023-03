Guerra na Ucrânia reaproxima França e Reino Unido

França e Reino Unido voltam a falar a mesma língua em termos diplomáticos. A cimeira franco-britânica que começou esta sexta-feira pôs fim a anos de tensões ligadas ao Brexit, durante os mandatos de Boris Johnson e Liz Truss, e tem como pano de fundo o recente acordo entre Londres e Bruxelas sobre o protocolo da Irlanda do Norte.

A chegada de Rishi Sunak ao número 10 da Downing Street parece ter trazido uma nova era nas relações entre os dois lados do Canal da Mancha.

Disse o presidente francês Emmanuel Macron, dirigindo-se a Sunak: "Quero saudar aqui a nova direção tomada pelo Reino Unido, nomeadamente com a aproximação à União Europeia, e felicitá-lo pelo quadro de Windsor concluído com a Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. É um novo começo, que queremos prosseguir e por em prática no apoio à Ucrânia. Partilhamos a mesma análise e a mesma vontade. A Rússia não pode e não deve ganhar esta guerra".

A luta contra a imigração ilegal, a energia nuclear, o desenvolvimento conjunto de armas militares ou a ajuda à Ucrânia são temas em relação aos quais Macron e Sunak selaram acordos de longo alcance nesta cimeira.

"Sempre que a segurança do nosso continente estiver ameaçada, estaremos na vanguarda da sua defesa e hoje vamos ainda mais longe para reforçar a nossa cooperação em matéria de segurança e defesa. Concordámos em treinar os fuzileiros ucranianos, ajudando a dar à Ucrânia uma vantagem decisiva no campo de batalha e para que a Ucrânia vença esta guerra", disse Sunak.

Macron e Sunak chegaram a um novo acordo para tentar travar a imigração ilegal, que prevê um maior financiamento dos programas conjuntos, nos próximos três anos, por parte do lado britânico.