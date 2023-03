Xi Jinping: Uma década aos comandos da China

Em 10 anos ao leme, Xi Jinping acumulou mais poder do que quase qualquer um dos seus antecessores.

Além de ser presidente da República Popular da China e secretário-geral do Partido Comunista chinês, Xi é também o chefe do exército e comandante supremo das tropas chinesas.

Classificado como tecnocrata, quando se tornou presidente, em 14 de março de 2013, a sua base de poder foi considerada frágil, mas, na década seguinte, emergiu como nacionalista e ideólogo e expandiu constantemente o seu poder.

A 11 de março de 2018, o Congresso Nacional do Povo decidiu abolir o limite do mandato presidencial introduzido na década de 1980, permitindo assim que Xi Jinping exercesse funções para além de 2023.

Recordamos algumas das questões e das estratégias que marcaram a dácada Xi, na China.

O líder da nação onde nasceu a Covid-19, combateu a pandemia com medidas draconianas e restrições máximas durante mais de dois anos, vindo a relaxar o sistema após diversas manifestações no país e face à incompreensão do mundo.

Nova Rota da Seda

Logo em 2014, Xi introduziu o conceito da Nova Rota da Seda: As empresas estatais chinesas tornaram-se ativas no estrangeiro. Os projetos de infraestruturas construídos no mundo por empresas chinesas visam matar dois coelhos de uma cajadada: criar novos mercados de venda e ligar os governos - muitas vezes autocráticos - dos países alvo, a Pequim.

Fábrica do Mundo

Quando Xi Jinping chegou ao poder, o Império do Meio já era, há muito, a fábrica o mundo, mas a dependência do ocidente da China na transição energética ficou cada vez mais evidente: cerca de 80 por cento de todas as células solares a nível mundial são fabricadas na China.

É necessária muita energia para produzir as células fotovoltaicas, ou solares, e esta provém de centrais elétricas alimentadas a carvão. Metade de todas as centrais elétricas alimentadas a carvão em construção a nível mundial encontram-se na China.

Mais próxima da Rússia

Sob Xi Jinping, as relações da China com a Rússia tornaram-se mais fortes, sobretudo após a anexação russa da Crimeia, em 2014. Xi Jinping e Vladimir Putin partilham posições comuns em relação ao "Ocidente" em muitos aspetos, como tem espelhado a crise provocada pela invasão russa e pela guerra na Ucrânia. Em julho de 2017, Putin atribuiu a Xi a Ordem de Santo André, o primeiro apóstolo - a mais alta condecoração da Rússia. A medalha foi entregue no Kremlin a 4 de julho, coincidência, ou não, dia nacional da América.

Tibete

A década de Xi Jinping significou 10 anos perdidos para o Tibete, de acordo com a Campanha Internacional para o Tibete (TIC).

A conclusão do diretor-geral da TIC, Kai Müller, é clara: "Sob Xi Jinping, o Tibete foi transformado num estado policial totalitário que serve de campo de ensaio para medidas repressivas. O Partido Comunista está a tentar desligar os tibetanos da sua língua, do seu modo de vida, da sua cultura budista e do seu líder espiritual, o 14º Dalai Lama".

Taiwan

Na China, sob Xi, a vigilância e a censura aumentaram, assim como a propaganda nacionalista. Xi fala repetidamente de "grandes mudanças que só ocorrem de cem em cem anos" e fala-se de um "ressurgimento chinês", o que naturalmente também inclui o que Pequim vê como "reunificação" com Taiwan.

A verdade é que o Xi presidente de agora não é o mesmo de há dez anos. Durante o seu mandato como governador de Fujian, Xi ainda trabalhou para incentivar os empresários taiwaneses a investir na China. Na altura, ele contava com uma abertura à economia de mercado. Além disso, a China tinha, no início do seu mandato, assumido uma posição mais crítica em relação à Coreia do Norte, enquanto as relações com a Coreia do Sul estavam a melhorar.

Entretanto, agora ameaça abertamente a anexação de Taiwan e tem intensificado as ameaças militares na região.

Direitos Humanos

A vigilância em massa foi grandemente expandida na última década. Primeiro, a alegada segurança geral levou à instalação de câmaras em espaços públicos, mas com a constante melhoria do reconhecimento técnico de rostos, o seu campo de aplicação foi alargado e inclui a localização e o comportamento de indivíduos identificáveis

Os ativistas dos direitos humanos temem uma intensificação da repressão na China durante o próximo terceiro mandato do líder do Estado e do partido, Xi Jinping. A organização norte-americana Human Rights Watch advertiu que a perpetuação de Xi Jinping no poder não augura nada de bom para os direitos humanos na China e no mundo. A par do Tibete, o caso da minoria muçulmana Uyghur, da província de Xinjiang, é dos mais notórios visto de fora.