Montenegro pode ter novo presidente a 2 de abril

Após 34 anos de governo quase ininterrupto de Milo Djukanovic, o Montenegro pode ter um novo presidente a 2 de abril, data da segunda volta das presidenciais. O economista Jakov Milatovic, do movimento Europa Agora! (ES) pode ser o vencedor, segundo as sondagens.

"Eu tinha três anos quando o Sr. Djukanovic entrou na política montenegrina. Queremos dizer: "Basta!" Acho que finalmente chegou a hora de acabar com essa política, que não era boa, que nos últimos anos foi a política que nos dividiu, que nos empobreceu ainda mais e por causa da qual muitas pessoas deixaram Montenegro. Mais de 100 mil pessoas deixaram Montenegro durante o governo de Milo Djukanovic", afirmou Milatovic.

Milatovic foi ministro do Desenvolvimento Económico no governo liderado por Zdravko Krivokapic, formado depois da queda do partido do atual presidente em 2020.

Moderado, é considerado por muitos o favorito à vitória na segunda volta.

"Esta vitória será selada a 2 de abril e é a vitória do Montenegro livre. É a vitória de um Montenegro mais bonito, mais rico e mais justo. É uma vitória de todos nós", disse Milatovic.

Depois das presidenciais, Montenegro terá eleições legislativas a 11 de junho. O resultado desta segunda volta vai condicionar as eleições de junho. Os cidadãos do Montenegro esperam que o país saia da crise institucional em que se encontra há dois anos devido à instabilidade governativa.