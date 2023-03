Lobos infernizam vida dos criadores de gado

Na fronteira entre a Áustria e a Eslovénia, os lobos estão a causar muitos problemas aos criadores de gado. No ano passado, na região de Caríntia, os lobos mataram quatro vezes mais animais aos criadores do que no ano anterior.

O pastor e caçador esloveno Matija Juvan recebeu apenas uma pequena indemnização do governo, porque as etiquetas de identificação das ovelhas desapareceram durante a matança. "Apenas me pagaram pelos danos de quatro das 17 ovelhas mortas", lamenta.

O número de animais desaparecidos triplicou, mas o Governo esloveno só indemniza quem apresentar provas de que foram mortos por lobos.

"As ovelhas não morrem imediatamente. Elas sofrem muito. Trata-se de um problema complexo. Não se trata apenas de dinheiro", salienta o pastor.

Na Eslovénia e na vizinha Áustria é permitido disparar contra certos lobos. Os cães-lobos têm sido os mais visados, pois são menos tímidos e entram nas aldeias mesmo durante o dia.

Mas o lobo protege as florestas de serem destruídas por veados, lembra a World Wide Fund for Nature. A indústria florestal economizaria centenas de milhões de euros em danos ao tolerar o predador.

"As árvores jovens muitas vezes não conseguem crescer porque são mordidas por animais de caça. E o lobo ajudaria aqui a reduzir esse alto número de presas", defende Christian Pichler da WWF Austria.

Mas para pastores como Matija os lobos são sinónimo de preocupações e os ataques estão a fazê-lo pensar deixar de ter ovelhas.