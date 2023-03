Para a Rússia, com Amor: checos enviam um “presente para Putin”

Dispara até 40 mísseis em 90 minutos e recarrega num abrir e fechar de olhos. Os checos uniram-se para enviar um “presente para Putin”: um lançador de rockets RM-70, chamado Přemysl.

Comprado com recurso a crowdfunding na Chéquia será entregue à Ucrânia, para ajudar o país a defender-se das investidas do presidente russo Vladimir Putin.

A iniciativa, da associação cívica "Gift for Putin”, não é a primeira do tipo. À Ucrânia já chegou, antes, um tanque, comprado também com recolha de fundos.

"Chamámos esta campanha 'Gift for Putin' e começámos um processo de financiamento coletivo, arrecadando dinheiro para armas específicas”, sublinhou, em entrevista à Euronews, Martin Ondracek, gestor de campanhas.

Foi através do crowdfunding que se conseguiu comprar também o sistema de defesa antiaérea móvel Viktor, o tanque Tomáš, drones, munições e financiar o treino de especialistas e equipas de resgate.

"O problema é que a agressão militar é a causa do sofrimento humano e não se podem parar com palavras. Tem de ser parada com ações”, explicou Dalibor Dedek, empresário.

No espaço de um ano, mais de 120 contribuidores enviaram mais de 18 milhões de euros em ajuda militar para a Ucrânia.

"Estou satisfeito por as pessoas ouvirem isto e verem que outras pessoas estão a dar dinheiro, que a situação na Ucrânia realmente exige, porque não se pode enfrentar um bando de soldados russos com as próprias mãos. O apoio dos meios de comunicação é tremendamente útil”, acrescentou Dedek.

A campanha "Gift for Putin" continua. O próximo objetivo é financiar o tratamento de soldados ucranianos gravemente feridos.