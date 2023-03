Três fragmentos do Templo de Pártenon foram devolvidos à Grécia após terem passado dois séculos no Vaticano.

O líder da Igreja Ortodoxa Grega, Jerónimo II, disse tratar-se de "um ato de importância histórica com impacto positivo a múltiplos níveis".

O Papa Francisco, líder da Santa Sé, disse tratar-se de "um gesto de amizade".

Os fragmentos de mármore, que representam um cavalo, uma criança e o busto de um homem com barba, vão ser adicionados à coleção em exibição no Museu da Acrópole, aberto desde 2009 nas proximidades do Pártenon, o mítico templo da Grécia Antiga, na capital helénica.