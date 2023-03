Geórgia soma e segue no último dia do Grand Slam de Judo de Tbilisi

A última jornada do Grand Slam de Judo de Tbilisi terminou em alta para a Geórgia, com três atletas do país a conquistar os três ouros disponíveis no dia.

O estádio encheu-se de adeptos em êxtase que estavam longe de imaginar que iam ser presenteados com uma final entre dois judocas georgianos.

O atual campeão olímpico, Lasha Bekauri, e o campeão europeu, Luka Maisuradze, disputaram o título na categoria dos -90 kg, mas foi o primeiro que se impôs na contenda.

O vice-ministro da Cultura, Desporto e Juventude da Geórgia, Ioseb Baghaturia, condecorou o atleta.

“Penso que posso dizer que se confirmou que a Geórgia tem a melhor equipa de judo do mundo. Ouviu-se três vezes o hino nacional neste local fantástico, com um público fantástico. Parabéns aos meus dois amigos. Estou feliz por termos conseguido três medalhas de ouro”, sublinhou Bekauri.

Anna Maria Wagner triunfa nos -78 kg

Na categoria de -78 kg, a antiga campeã do mundo Anna Maria Wagner, da Alemanha, impôs-se sobre a italiana Alice Bellandia.

Uma grande vitória para a judoca alemã, em forma.

Recebeu a medalha de Imre Csosz, membro da comissão desportiva da Federação Internacional de Judo (FIJ).

“Senti-me muito bem e gritei porque soube naquele momento que era o meu 'waza-ari', o meu ponto de ouro, a minha vitória e a minha medalha depois de um ano”, confessou, emocionada, a atleta alemã.

Ilia Sulamanidze: o herói nos -100 kg

A Geórgia somou mais conquistas. No torneio de -100 kg, o jovem Ilia Sulamanidze deixou o público a seus pés.

Foi condecorado pelo diretor de Arbitragem da Federação Internacional de Judo, Armen Bagdasarov.

Raz Hershko impõe-se nos +78 kg

Na categoria de +78 kg, a israelita Raz Hershko esteve em grande forma, valendo-se da velocidade superior para conquistar mais outro ouro no Grand Slam.

Faissal Raguib, membro da comissão desportiva da FIJ atribuiu-lhe a medalha.

Gela Zaalishvili vence nos +100 kg

No torneio de +100 kg, Gela Zaalishvili somou outra conquista para a Geórgia, com uma vitória limpa nos pesos masculinos.

Foi condecorado pelo vice-presidente da Federação de Judo da Geórgia: David Kevkhishvili.

Os fãs da modalidade ficaram emocionados com um sorteio organizado pela Federação de Judo da Geórgia.

O prémio principal: uma viagem com tudo incluído para o Campeonato do Mundo, em Doha, este ano.

Os participantes também puderam conhecer judocas georgianos famosos em pessoa, numa jornada repleta de magia.

Para a semana há mais judo, em Antália