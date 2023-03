Mais de 7% da população da Hungria vive sem acesso a água canalizada. Em Tornanádaska, uma pequena aldeia com menos de 800 habitantes no norte do país, junto à fronteira com a Eslováquia, o problema agrava-se em cada inverno. A euronews esteve no local para conhecer a situação, veja o vídeo para saber como os locais lidam com o problema.