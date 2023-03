Ataque à faca faz dois mortos e vários feridos em Lisboa

Um homem "armado com uma faca de grandes dimensões" matou duas pessoas e deixou várias feridas, duas delas em estado grave, esta terça-feira, no Centro Ismaili, em Lisboa.

O líder da comunidade ismaelita em Portugal, Nazim Ahmad, confirmou aos meios de comunicação locais que o agressor é afegão e atacou funcionários do centro.

De acordo com a Polícia de Segurança Pública (PSP), em comunicado, os primeiros agentes chegaram ao local do crime por volta das 11h00 (hora local) e deram "ordens ao atacante para que cessasse o ataque", às quais terá desobedecido ameaçando as forças de segurança com uma faca.

O suspeito acabou por ser detido no local, após ter sido baleado numa perna, e encaminhado para o Hospital de São José.

As motivações para o ataque são ainda desconhecidas. Questionado pelos jornalistas, o primeiro-ministro António Costa afirma que ainda é “prematuro” retirar conclusões, mas “tudo indica que foi um ato isolado”.

(em atualização)