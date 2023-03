Pai condenado na Rússia por filha fazer desenho contra a guerra

Uma fuga inesperada na Rússia. O pai de uma criança que fez um desenho contra a guerra escapou da prisão domiciliária enquanto aguardava o veredicto do julgamento por “desacreditar repetidamente” o exército russo.

O crime data de abril do ano passado, quando a filha de 13 anos, que estava a criar sozinho, fez o esquisso criminoso numa aula de desenho.

A denúncia partiu do pessoal escolar. A menina de 13 anos foi interrogada pelos serviços de informações, o FSB. No início do mês o pai foi detido e a filha levada para um abrigo para menores.

Alexey Moskalyov foi condenado a dois anos de prisão. Uma pena que foi vista como um aviso das autoridades, referiu uma das apoiantes do réu.