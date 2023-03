Oscar Pistorius fica na prisão

Oscar Pistorius, antigo campeão paralímpico da África do Sul,viu negada a liberdade condicional por não ter cumprido o "período mínimo de detenção".O antigo atleta paralímpico tinha solicitado redução da pena. A família da vítima, a modelo Reeva Steenkamp, opunham-se à libertação e tem vindo a bater-se por isso.

Foi muito desagradável para ela, as circunstâncias, mas ela sabia que tinha de fazê-lo pela Reeva. E fê-lo, e estou muito orgulhosa dela. Desculpe... E ela está muito aliviada por tudo ter terminado. Tania Koen Advogada da família da vítima

O julgamento do ex-campeão, quatro vezes ouros no Atletismo, em Jogos Olímpicos, foi um dos mais mediáticos da história da África do Sul.

O ex-atleta foi, inicialmente, condenado a cinco anos de prisão pela morte da sua namorada. Mas em 2017 o Supremo Tribunal considerou a pena insuficiente e aumentou-a para 13 anos e 5 meses. A situação será reavaliada dentro de um ano.