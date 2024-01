Oscar Pistorius libertado da prisão

O antigo atleta olímpico e paralímpico, de 37 anos, cumpriu nove anos de prisão pelo assassínio da companheira.

O antigo atleta olímpico e paralímpico sul-africano Oscar Pistorius deu os primeiros passos em liberdade esta sexta-feira, depois de ter cumprido cerca de nove anos de prisão, de uma pena de 13 anos e cinco meses, pelo assassínio da companheira em 2013.

Pistorius saiu em liberdade condicional. Matou a companheira, Reeva Steenkamp, no dia 14 de fevereiro de 2013 a tiro, através da porta da casa de banho. Na altura, disse tê-la confundido com um ladrão. O Supremo Tribunal anulou a sentença inicial de cinco anos e agravou-lhe a pena por considerar que houve intenção de matar, independentemente de quem pensava estar do outro lado da porta.

Em Londres em 2012, Pistorius tornou-se no primeiro atleta paralímpico a correr ao lado de atletas válidos nuns Jogos Olímpicos. Sem pernas, corria com próteses de fibra de carbono, o que lhe valeu a alcunha de Blade Runner. Ganhou várias medalhas de ouro em Jogos Paralímpicos e foi medalha de prata na estafeta 4x400 metros nos mundiais de Daegu em 2011.