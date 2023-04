Ataques em Israel e na Cisjordânia fazem três mortos

De Euronews

Três pessoas morreram e pelo menos seis ficaram feridas na sequência de dois ataques palestinianos, esta sexta-feira, em Telavive e na Cisjordânia ocupada.

A informação foi avançada pelas autoridades israelitas, numa altura em que aumentam as tensões entre israelitas e palestinianos.

Uma das vítimas mortais foi uma turista italiana. Não resistiu ao impacto de um carro que avançou contra um grupo de pessoas em Telavive. Cinco outros cidadãos italianos e britânicos ficaram feridos.

O chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, já veio manifestar, em nome da União Europeia (UE), preocupação com a escalada de violência dos últimos dias e apelou ao fim imediato das hostilidades.

Num incidente isolado, perto de um colonato na Cisjordânia, duas irmãs israelo-britânicas foram abatidas e a mãe de ambas ficou ferida com gravidade.

Os ataques não foram reivindicados.

A vaga de violência faz temer confrontos ainda mais intensos em plena sobreposição da Páscoa Judaica e do Ramadão.

Na sexta-feira de manhã, Israel realizou ataques aéreos no Líbano e Faixa de Gaza.

Os combates diminuíram ao amanhecer e as orações do meio-dia na Mesquita Al-Aqsa, em Jerusalém Oriental, setor palestiniano da cidade, decorreram de forma pacífica, apesar da instabilidade desta semana.

Na quarta-feira, a polícia israelita entrou à força na mesquita e deteve 400 palestinianos barricados com "fogo de artifício, pedras e bastões" no interior, provocando tensões em Jerusalém, com ondas de choque no mundo árabe.