Comunidade Cambium adota estilo de vida sustentável na Áustria

De Euronews

Na Áustria, 60 pessoas mudaram-se para a cidade de Fehring, não muito longe de Graz, e montaram um laboratório da vida real, testando práticas pioneiras de reciclagem e reutilização.

A comunidade Cambium instalou-se num local que, em tempos, albergou um quartel do Exército.

A iniciativa, que conta com o apoio do projeto europeu Houseful, pretende promover a ligação de diferentes soluções circulares.

Uma delas, chamada “Bio-Meiler”, consiste num composto de madeira, feito a partir de resíduos de carpintaria da comunidade.

“Se cavarmos um pouco, já dá para sentir que o composto está quente. Hoje não se pode ver o vapor a subir, mas só porque está muito quente lá fora. O calor é depois canalizado através de um sistema de mangueiras e usado para aquecer a nossa estufa”, explicou Cosmo Atef, um dos residentes da comunidade.

Também aquecida através de uma "parede natural", construída com materiais locais, a estufa é fundamental para a limpeza da chamada "água cinzenta" das casas de banho da comunidade, máquinas de lavar a roupa e louça, por exemplo.

“Esta é uma solução assente na natureza, o que significa que as plantas e os microrganismos presentes no substrato basicamente fazem o trabalho por nós. Não precisamos usar energia extra para purificar a água e, assim, obtemos uma solução eficiente, ecológica, sustentável, socialmente aceitável e voltada para o futuro, que nos permite purificar e reutilizar a água aqui no local”, sublinhou Marco Hartl, engenheiro ambiental.

A água é depois usada para regar a horta, adubada com composto e fertilizantes líquidos, criados pela mini-central de biogás local.

O resultado são 70 colheitas, que alimentam os moradores “fechando o círculo de reutilização.” Depois de chegarem ao prato, os resíduos são descartados e posteriormente recuperados.