ONG alemã localiza embarcação com migrantes à deriva

De euronews

Um vídeo publicado nas redes socias no domingo por uma ONG alemã, Sea-Watch, mostra um barco com migrantes a bordo à deriva no Mediterrâneo.

O avião de reconhecimento Seabird 2 teria captado as imagens em alto mar, entre Grécia e Malta.

Ainda segundo a ONG alemã, as autoridades de Malta teriam ordenado dois navios comerciais que se encontravam nas proximidades a não procederem a operações de resgate.

Esta segunda-feira, a embarcação teria sio localizada já nas águas entre Malta e Itália.

Entretanto, igualmente no domingo, três embarcações com um total de 145 migrantes foram resgatadas ao largo da ilha de Lanzarote, nas Ilhas Canárias.