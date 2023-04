O Ministério da Defesa da Rússia e o líder do Grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, reconheceram os papéis um do outro no esforço de Bakhmut.

O Ministério da Defesa russo e Prigozhin afirmaram que os combatentes Wagner desenvolvem o esforço principal para conquistar território e empurrar as forças ucranianas no centro de Bakhmut, enquanto elementos aerotransportados russos não especificados desenvolvem o esforço de apoio nos flancos de Wagner ao norte e ao sul da cidade.

As forças russas visam provavelmente apenas segurar os flancos, em vez de fazer avanços significativos.

De acordo com o think tank Instituto para o Estudo da Guerra, as forças russas controlam pelo menos 76,5% de Bakhmut, em 11 de abril.

