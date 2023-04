ONGs denunciam aumento de 75% em execuções judiciais no Irão

De euronews

Mohammad Mahdi Karami e Seyyed Mohammad Hosseini, estes apenas dois nomes que integram o número de detidos executados recentemente pelas autoridades iranianas.

As execuções judiciais aumentaram 75% em 2022 em comparação com o ano anterior, de acordo com um novo relatório de duas organizações de defesa de direitos humanos.

Pelo menos 582 pessoas foram condenadas à morte no ano passado. Trata-se do número mais elevado desde 2015 e significativamente acima da média dos últimos 15 anos.

Os números aumentaram durante um ano no qual se assistiu a uma explosão de protestos anti-regime seguidos de repressão de segurança e judicial.

As manifestações eclodiram em Setembro após a morte sob custódia policial de uma jovem acusada de violar os rígidos códigos de vestuário islâmicos.

Os grupos de defesa dos direitos humanos Iran Human Rights(IHR) e Together Against the Death Penalty(ECPM) dizem que quatro pessoas foram executadas durante os protestos nos últimos meses de 2022 e mais de uma centena enfrentam possíveis penas de morte.

A maioria das pessoas executadas no ano passado foram condenadas por acusações relacionadas com drogas e homicídio.