Rússia volta a atacar Bakhmut

De euronews

O ataque russo a Bakhmut ganhou novo ímpeto agora que as forças do Ministério da Defesa e do Grupo Wagner melhoraram a cooperação, disse o Ministério da Defesa do Reino Unido na sua atualização diária, acrescentando que a defesa ucraniana ainda detém os distritos ocidentais da cidade, mas foi submetido a fogo de artilharia russa particularmente intenso nas últimas 48 horas.

A jornalista Sasha Vakulina aprofunda esta questão na sua análise diária à Guerra na Ucrânia. Veja a análise completa no vídeo.