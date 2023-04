Xi Jinping diz que abertura da China trará oportunidades para o Brasil

De Euronews

De visita a Pequim, Lula da Silva foi recebido, esta sexta-feira, pelo presidente chinês, com pompa e circunstância, no Grande Palácio do Povo.

O presidente do Brasil foi ao encontro de Xi Jinping à procura de reforçar os laços diplomáticos e económicos, desgastados durante o governo de Jair Bolsonaro.

O encontro durou 50 minutos.

Xi Jinping disse que a China e o Brasil "são dois grandes países em desenvolvimento e dois importantes mercados emergentes."

Acrescentou que se trata de "uma relação que beneficiará ambos" e que "a abertura da China trará oportunidades para todos."

Juntos, os dois líderes assinaram, ainda, vários acordos em áreas estratégicas para ambos: comércio, tecnologia, desenvolvimento, transição energética.

Esta sexta-feira o presidente brasileiro também se reuniu com o presidente da Assembleia Popular Nacional da China, Zhao Leji.

Lula disse que querer trabalhar com Pequim para "equilibrar a geopolítica mundial" e "ampliar as trocas comerciais."

Depois do encontro depositou uma coroa de flores no monumento aos Heróis do Povo na Praça Tiananmen.

Na véspera criticou o dólar como moeda global e o Fundo Monetário Internacional durante a tomada de posse de Dilma Rousseff como presidente do banco do grupo de economias emergentes BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul).

Depois da China, Lula segue viagem com uma paragem nos Emirados Árabes Unidos.