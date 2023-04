Cristãos Ortodoxos celebram Sábado Santo

De Euronews

Milhares de cristãos palestinianos e peregrinos de todo o mundo encheram a Cidade Velha de Jerusalém para celebrar o ritual do fogo.

A celebração milenar, símbolo da ressurreição de Jesus, atrai milhares de fiéis à Igreja do Santo Sepulcro, onde os cristãos acreditam que Jesus foi enterrado.

Na Roménia, muitas pessoas escolheram passar a Páscoa com os vizinhos búlgaros, no sul do Danúbio. Os turistas que celebram a Páscoa longe de casa preparam-se para ir à igreja e participar nas celebrações

Na Macedónia do Norte cumpre-se a tradição de deixar ovos de Páscoa nas Catedrais para pedir saúde.

Sexta-feira foi um dia de luto pela crucificação de Jesus. Neste sábado cumpriu-se outro ritual: os crentes da Igreja Ortodoxa esperaram a chegada do Fogo Sagrado de Jerusalém.