Sudão entrou no sexto dia de combates entre o Exército e o poderoso grupo paramilitar Forças de Apoio Rápido (RSF - Rapid Support Forces) após o violar do cessar-fogo. É o segundo cessar-fogo que cai por terra.

A violência na capital, Khartoum, já levou à fuga de milhare de pessoas, assim como cerca de 320 militares que foram detidos no vizinho Chade.

"Já tenho 320 soldados que se encontram no nosso território, são militares. Sem dúvida que há civis que estamos em vias de acolher e de tomar todas as medidas necessárias para assegurar que sejam devidamente acomodados," explixou o ministro da Defesa do Chade, Bichara Issa Djadallah.

Na população civil, os confrontos violentos já provocaram pelo menos 300 mortos e mais de 2.000 feridos, de acordo com a Organização Mundial de Saúde.

A Alemanha e o Japão estão, alegadamente, a planear a retirada dos seus cidadãos.

A ONU, a União Africana, a Liga Árabe e representantes de outras organizações reúnem para discutir a situação no Sudão.