Roménia não proíbe importações de cereais ucranianos

De Euronews

A Roménia não vai proibir unilateralmente a importação e o trânsito de cereais ucranianos, e vai esperar as medidas da Comissão Europeia para ajudar os agricultores da Europa Central e Oriental. A decisão foi anunciada pelo ministro da Agricultura, depois de uma reunião com o homólogo ucraniano.

"Estamos solidários com os agricultores de outros países - Polónia, Hungria, Bulgária e Eslováquia - pois eles também estão solidários connosco e com os agricultores ucranianos, mas temos de fazer as regras em conjunto", declarou o ministro da Agricultura romeno Petre Daea, após uma reunião com Mykola Solskyi, em Bucareste.

A União Europeia aprovou um acordo para estabelecer "corredores humanitários" que permitam a entrada de cereais da Ucrânia e para evitar uma crise alimentar.

Neste momento, a Roménia é o único dos cinco Estados da Europa Central e Oriental que não proíbe as importações de grãos ucranianos.

A Polónia mantém a proibição das importações mas, esta sexta-feira, voltou a autorizar a passagem dos cereais.