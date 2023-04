De Euronews

Depois de visitar Brasil, Venezuela e Nicarágua, Sergey Lavrov terminou a digressão latino-americana em Cuba.

Em Havana, o ministro dos Negócios-Estrangeiros da Rússia afirmou que a política externa de Moscovo vai "aumentar significativamente" a atenção sobre a América Latina.

Em Havana, Lavrov acusou os Estados Unidos de abusarem do facto de acolherem a sede da ONU.

"Se está a perguntar sobre as relações russo-americanas, não temos, neste momento, quaisquer relações especiais. Apenas discutimos, por necessidade, os problemas que surgem nas atividades das nossas embaixadas; também em relação ao facto de os americanos estarem a tentar abusar da sua posição, em particular, como o país anfitrião das Nações Unidas," afirmou o chefe da diplomacia russa, Sergey Lavrov.

No momento em que Cuba enfrenta a pior crise económica em três décadas, com graves carências de alimentos, medicamentos e combustível, Lavrov condenou as sanções económicas americanas que há mais de sessenta anos atingem a maior ilha do Caribe.